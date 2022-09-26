「給他魚，不如教他釣魚」，為扶助貧窮弱勢家庭自立，配合中央政策開辦兒童、少年未來教育與發展帳戶，南投縣政府開辦脫貧教育課程訓練，期望透過課程實施，提升家戶繳存率，減輕經濟壓力，未能能夠自立。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，縣府提供開戶家庭教育訓練需求的連續性課程，自9月至11月共開辦10堂課30小時，課程聘請IARFC國際財務顧問師黃進安，講授全人理財心法萃取篇、打造自己的六罐子理財術；富邦人壽中笙通訊處處經理林仁遠講授生活理財議題、現金流規畫；亞洲大學社會工作學系張英陣教授講授親職及職涯探索等課程；實務工作者張家甄老師，帶領黏土創作活動、松春梅老師以芳香精油課程讓大家得以紓壓，更希望透過課程實施，提升家戶繳存率。

縣府以積極性救助及社會投資理念，全面推動國家級脫貧政策，提升兒童未來可以享有平等的良好教育與生涯發展之機會，並建立家庭理財儲蓄之觀念，透過政府與家長共同儲蓄的機制，協助弱勢家庭資產累積，並配合中央政策開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶。

截至2022年8月31日，全縣符合申請資格人數，總計1602人，已申請人數1081人，申請率67％，完成開戶人數1017人，開戶率67％；每月約定存款金額：500元293人、1000元229人、1250元547人，繳存率為58.73％；在22縣市呈現的數據中，南投縣位居第8名。