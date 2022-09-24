台灣將在10月13日迎接「0+7」的檢疫模式，許多人迫不及待搶訂機票出國，而日前有網友表示，常聽聞去日本自由行「日走萬步不嫌累」，但在台灣就連到巷口都要騎機車，好奇為何兩地會有這樣的落差，有內行人就解釋，其實關鍵在於人行道的設計，直說和日本相比「台灣真的廢到笑」。

原PO在PTT發文表示，曾聽說日本自由行一天都會走上幾萬步，甚至步行距離高達幾十公里，就算走得再累，「晚上只要貼一片休足時間，隔天照樣乒乓叫」，但在台灣就連去巷口買麵、倒垃圾都要騎機車，讓他不禁好奇，「台灣人去日本體力是不是都會變好？」

貼文一出，許多網友深有同感，「我去日本真的每天三萬步起跳」、「去一次都瘦好幾公斤」、「之前有一次走了整整三天完全不累」、「日本的天氣、空氣和人行道走起來就是舒服」、「日本路超好走，步行天堂好嗎」、「台灣人行道是停汽機車用的啦」。

對此，有專業網友分析，主因還是「人行道」的設計，認為台灣交通基礎建設缺乏人行道，甚至根本沒有，行人只能跟車子共享馬路，他指出，人行道必須墊高或有護欄、路緣石阻隔車道，不能輕易被汽機車侵入，痛批「什麼綠色鋪面那些都是垃圾」。

過去曾有網友拍下巷弄內的行人專用道，笑說像是「擠出來的牙膏」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

該名網友進一步解釋，因為步行的需求沒有被滿足，人民自然不會選擇高風險的方式移動，所以台灣人才會習慣「把汽機車當輪椅使用」。反觀日本，近年來不僅縮限車道，還效仿歐洲擴大人行道與自行車的範圍，並做出特許空間，增加商業活動範圍，不僅友善行人，更帶來經濟效益，這名網友無奈地說，「對比之下，台灣真的廢到笑」。