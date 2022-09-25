國民黨高雄市長參選人柯志恩將在高雄夢時代舉辦930誓師造勢大會，這也是柯志恩首場大型造勢晚會，無黨籍立法委員高金素梅25日特別錄製影片盛讚柯志恩是「超強女戰將」，並邀大家擔任柯志恩最強後盾，對此，柯志恩表示，她們2人有非常深厚的情誼，也都對原鄉議題非常重視，感謝高金素梅力挺。

高金素梅表示，很高興能向鄉親朋友、族人同胞推薦國民黨內「超強女戰將」柯志恩，先前她們是立法院同事，每次看到柯志恩鏗鏘有力、拳拳到位的質詢，就知道她是1位非常專業、有膽量的傑出女將。

高金素梅指出，柯志恩這次不畏艱難、不畏民進黨，一心只想回到南部，為南部鄉親奉獻，再次證明柯志恩的勇敢。因此，她一定要向最熱愛的南部鄉親和族人同胞推薦柯志恩，相信柯志恩會用她畢生的專業和能力來報答高雄鄉親，邀請大家930柯志恩大家族誓師大會站出來當柯志恩的最強後盾。

對此，柯志恩表示，非常謝謝高金素梅，先前在立法院高金素梅的辦公室就在她辦公室隔壁，因此她們本來就有很深厚的情誼。她非常感念高金素梅對原鄉的奉獻，她們過去也曾在很多原鄉議題上合作，未來當然也會對原鄉的地方建設共同努力。非常謝謝高金素梅對她的鼓勵，希望930每個人都來給她加油打氣。