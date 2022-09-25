民進黨新竹市長參選人沈慧虹25日參加議員參選人林盈徹競選總部成立大會，民進黨立院黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅也到場支持。沈慧虹指過去8年市府建設香山，創造香山黃金8年，這次也首度在北香山與南香山都成立競選總部，年底選舉要8＋1位參選人全壘打，延續香山建設。

沈慧虹說，香山是新竹的靠山，過去8年投入超過70億元，將設計力導入建設，從交通、休閒、民生到教育建設全部升級，她也強調「香山黃金8年不能倒退」，今年的選舉拚的是勇氣與一口氣，因為新竹人勇敢、認真、堅持，要討回屬於自己的公道。

林盈徹表示，過去在林智堅、沈慧虹團隊帶領下，成就新竹市黃金8年，從失落中找回城市的認同與光榮感，也因沈慧虹重視香山，今年首度在北香山與南香山都有競總，希望讓鄉親看見新新竹隊要創造超越過去8年的決心，「新竹要贏就從香山出發！」

柯建銘也讚林智堅是對香山投入最多建設的市長，今來此代表傳承意義。林智堅則說，香山是民主聖地，對於他與民進黨都很重要，過去當市長8年對香山有私心，也優先處理香山建設，尤其前4年只要林盈徹開口爭取，他也從來不推辭。

談到近來的風風雨雨，林智堅說，從7月初到桃園參選，30多天來受到網路、報紙、電視新聞鋪天蓋地攻擊，但從參選到退選，他不曾留下一滴淚，內心滿滿自責，對新竹人很抱歉，也因選舉抹煞8年的新竹經驗與光榮。

林智堅強調，過去在香山完成了三姓橋路、茄苳大道向東延伸、青青草原、港南國小、香山行政大樓、富禮國中射箭館、香山國民運動中心等建設，他也說，「這次選舉是價值的選擇」，攸關是否延續新政治文化，還是讓舊勢力班師回朝，也懇請鄉親支持沈慧虹、林盈徹，讓新竹人繼續走路有風。