Sandy今為宇宙人樂團簽唱會站台。（陳俊吉攝）

吳姍儒（Sandy）今（25日）挺5個月孕肚為宇宙人樂團簽唱會站台，也是她公布懷孕喜訊後首次露面，她今穿短版上衣搭配牛仔褲，完全看不出孕肚鼓起，會後受訪她開心透露懷孕期間沒有孕吐煩惱，接著開起爸爸吳宗憲的玩笑，「我希望小孩不要像我爸就謝天謝地了」，一旁宇宙人連忙問要不要讓肚子裡的寶寶出道，她表示「盡量不要」。

宇宙人將於10月9日在台北流行音樂中心及11月12日高雄流行音樂中心熱力開唱，雖一度遇嚴峻疫情，不過粉絲們依舊不離不棄，陪伴左右。為感謝粉絲支持，宇宙人今下午在台北松山文創園區舉辦謝票簽唱會，暌違2年辦簽唱會的他們，一上台誠意滿滿一連獻唱〈你的樣子〉、〈有一天你會忘記〉、〈藍色的你〉和〈一起去跑步〉，瞬間炒熱現場氣氛。

此外，他們的《理想狀態》專輯日前入圍金音獎最佳樂團，貝斯手方Q更一舉入圍了最佳樂手，宇宙人說：「因為我們真的很喜歡玩音樂，玩音樂會讓人忘掉時間、忘記自己，好像單純在做一件本能會做的事，所以很希望可以一直玩團一直爽。」近日喜事頻傳的Sandy以資深宇宙友身份到場應援，主唱小玉透露：「其實是我們之前的工作人員是Sandy小時候的數學家教，那時候因為這層關係知道原來她是宇宙友！每次我們到她的節目宣傳時，總感受到她特別照顧，非常感謝她的幫忙！」