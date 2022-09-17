吳宗憲今年獲得金鐘「益智及實境節目主持人獎」提名，不過提到競爭對手黃子佼的節目時，語出驚人說道：「那是copy國外節目，之前有個歌唱節目也是」，引起軒然大波，對此，她的宿敵陳沂發文開酸他根本是「演藝圈的廖老大」，再次引發爭議。

吳宗憲日前被問及金鐘獎競爭對手黃子佼的節目時，語出驚人說道：「那是copy國外節目，之前有個歌唱節目也是」，對此，黃子佼表示節目部分就讓製作單位回應，接著指出吳宗憲做過那麼多節目，應該知道不可能每個節目及單元都是原創，但是主持人當天每一字每一句絕對是原創，都是照主持邏輯講出來，加上面對幾百個素人的婚禮，完全沒辦法彩排，也沒辦法參考其他國家節目，若硬要講是有這個節目，但自己的比較早，高EQ回應對方。

眼見吳宗憲發言引爭議，死對頭陳沂發文嘲諷他每次金鐘獎入圍名單出來時，都要嗆其它節目，這次說黃子佼的節目是抄襲國外，讓她直言吳宗憲就是職場上佔著位置不肯退休的老人，整天倚老賣老話當年，不斷說年輕人應該怎樣，根本就是「演藝圈的廖老大」，接著嘲諷：「如果不是好大喜功愛亂投資，加上之前LED賠那麼多錢，也不用如此眷戀演藝圈賴著不走了，說要退出演藝圈幾次了，到現在還在退不出，慘慘」。

對此，網友紛紛留言：「說要辭職的人永遠都在」、「他的節目還不是引用.....」、「前陣子說要退休，結果又只是喇叭嘴」、「節目做得好抄襲我不是很在意」、「有本事就不怕別人得獎，說穿了就是眼紅別人節目做得成功，講到底就是沒風度的老人」。