吳宗憲今（15日）日出席《綜藝玩很大》8周年慶功記者會，聽到小S以《熙娣想聊》入圍金鐘獎時，表示：「我真的不知道小S又回到藝能界了，我已經是圈內的圈外人了。」對此，小S也透過經紀人做出回應。

小S說：「憲哥是前輩，要忙的事很多，還有他自己的生意，所以沒注意到我回演藝圈很正常！但我已經回來了，也希望前輩多多關照！」還不忘強調《熙娣想聊》的原創性，「By the way《熙娣想聊》是我和大S、 B2一起創作的新節目，跟國外的節目無關喔。」