導演吳念真20年來持續將市井小民的生活搬上舞台，以簡單平實的對白，打動觀眾心，他日前在講座現場分享他的創作祕笈，他表示，寫故事劇本之所以能打動人心，靠的是同理心和說人話，因為「說故事也是在學做人」，而這樣的創作基準點，是來自小時候身旁礦工叔叔阿姨們，帶給他的智慧。

吳念真表示，他從小出生礦工家庭，喜歡聽礦工們話家常，默默將這些奇聞趣事記在心底。國小三年級那年，他因為口條文筆都不錯，被要求幫不識字的村民寫信、讀信，以及將收音機聽到的消息，轉達給因工作繁忙無法收聽的礦工們聽。

吳念真表示，自己最初接下這份任務時，只是單純的把看到的、聽到的原封不動轉述出去，不過照本宣科的內容沒有溫度，「村裡的人只要聽不懂我說什麼，或者覺得故事太無聊，我就會被爸爸罵，他覺得我就是在念經，根本沒有顧慮聽者的感受。」

還有一次，他幫鄰居阿姨讀信，直接當眾唸出信中傷人的字句，讓阿姨聽完十分難過，直到從小教他念書的恩師提醒：「你講的內容都正確，但你要學習怎麼『說人話』」才讓他恍然大悟，原來說故事，也是在學做人，如何將故事說的貼近人心，更是一門高深學問，也讓他改變敘事方式，學會修飾、包裝故事，進而成為作家和編劇。