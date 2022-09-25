國寶美女林青霞出眾的氣質當年被星探相中，19歲演瓊瑤的電影《窗外》出道，後在古裝電影中飾演東方不敗，雌雄難辦的獨特氣質和魅力襲捲亞洲，成為許多人心目中的女神，1994年嫁給商人邢李㷧後就逐漸淡出影壇，少有公開露面，近日為了力挺亦師亦友的知己金聖華，林青霞現身香港中文大學，引起粉絲熱議。

林青霞與翻譯學者金聖華兩人在文學之路上亦師亦友，以文相會十八年，近日金聖華出版新書《談心──與林青霞一起走過的十八年》，林青霞現身香港中文大學的講座活動，她當天穿著白襯衫，下半身是墨綠色的百褶裙，以紫花胸針點綴，脖子上的珍珠項鍊是整體亮點，優雅又不失英氣，完全看不出來已經67歲。

林青霞現身香港中文大學講座。（圖／林青霞影迷會-愛林泉 微博）

現場展示許多林青霞的畫作、攝影作品，還有林青霞為了醫護人員寫下的打氣手稿，她甚至在上面留下火紅的唇印，價值非常珍貴。林青霞從出道以來就對寫作很感興趣，不僅與金庸等人有交情，近年在某報社還有個人專欄，十分有才氣；根據《明周》報導，當問起林青霞為何對文學有興趣，林青霞笑說：「最主要的原因是我不甘於做一個闊太。」引得台下哄堂大笑。

林青霞寫給醫護人員的手稿。（圖／林青霞影迷會-愛林泉 微博）

林青霞（左）與好友金聖華（右）。（圖／林青霞影迷會-愛林泉 微博）

金聖華在香港中文大學教課，她透露林青霞很想重溫學生夢，曾申請旁聽金教授的課，沒想到申請成功後，疫情爆發讓學校停課，讓她相當無奈。