熱心女警耗時3小時逐一比對3千輛機車，幫64歲陳姓男子找回機車。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中64歲陳姓男子因處理家中事務生平第一次搭高鐵，當晚回台中高鐵站時，忘記停車地點，還誤以為機車不見向員警報案，熱心女警確認機車未遭拖吊，便依陳男所提供的機車號碼，花了3小時、逐輛比對近3000輛機車，最後在台鐵新烏日車站前停車格找到該輛機車。陳男對於愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向員警道謝。

家住台中太平區的陳姓男子，日前因有急事需到北部，便從太平區使用導航騎機車到台中高鐵站，晚上七時多返回台中高鐵站欲騎機車返家，憑著記憶沿路尋找兩個多小時就是遍尋不著愛車，驚慌之餘急向員警求助。

由於當日適逢假日車滿為患，烏日警分局謝姓女警體會陳男的不安，便依據陳男所提供的機車號碼，經逐輛比對近3000輛機車花了近3小時，最後在另一方向的停車格發現陳男機車。

原來陳男第一次來台中高鐵站，導航卻引導到台鐵新烏日車站，陳男一見路邊有空停車格就馬上停車，從台鐵新烏日車站進入前往搭乘高鐵，返回台中時，卻從台中高鐵站這側離開，因方向搞錯，難怪都找不到愛車。

陳男見到愛車，大大地鬆了一口氣及深感抱歉，同時感謝員警不辭辛勞熱心相助，積極找回他的愛車。烏日警分局呼籲，外出時如車輛停放在不熟悉路段或大型停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，此時可記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以防止類似情形發生。