全台南北各縣市特色不同，過去曾有民調發現，台中市是全台民眾認同度最高的宜居城市，原因包括氣候、美食、薪水、交通都有相當水準。不過近日有網友好奇，若要在宜居的條件再加上「低調」，應該選擇哪個城市時，最多人推薦的就是位於南部的嘉義市！

原PO在PTT發文表示，宜居條件不外乎4點，物價低、房價合理，醫療普及、社會福利好，交通方便、出去玩景點多，生活步調快速、方便或是相反的生活步調悠閒，好奇發問，「台灣有哪個城市低調宜居的呢？」

對此，許多人紛紛回應，「雲林虎尾、斗六、北港都不錯，但北港在迎媽祖的時候會很吵」、「彰化吧，物價便宜」、「考慮第2點醫療，只剩六都跟彰化花蓮其餘縣市都沒有醫學中心」、「宜蘭有什麼缺點嗎？感覺很多人在那養老」、「醫療普及就限制很多了」、「蛋黃區的邊緣應該都符合」。

不過最多人推崇的就是以火雞肉飯聞名的嘉義市，「嘉義吧，醫院有長庚、嘉基、聖馬、慈濟、榮總，兩間家樂福、一間大潤發、一間好市多，高鐵雖然偏僻但班次不少，吃的也算便宜有地方特色，要是我養老想買在大雅路一帶，但人行道真的很爛，建設有待加強」、「嘉義，養老城市」、「嘉義真的不錯，市中心有些大面積綠地，就算是住外圍也很多空地，不會距離很遠」、「嘉義的公園應該是中南部設計最好的了」。