台南殺警案後各界關注《警械使用條例》修法，內政委員會今（26日）由召委鄭天財主持朝野協商，民進黨立委王美惠表示，員警每天都需要值勤，等於天天處於危險之中，修法之事不宜再拖延應盡速完成。她也有提出修正法案，希望能為基層員警提供更周全的保障，讓他們在維護社會治安時，也可以保護自身安全。
王美惠表示，今年8月發生令人遺憾的台南殺警案，警方使用槍械的時機規範，以及後續責任歸屬問題，備受國人關注。今天內政委員會召開協商，討論《警械使用條例》的修法，會議中一致決議，將需再討論之條文，交由院長主持協商。希望能趕在本周五的院會，順利進入三讀修法程序。
此外，為了使員警在值勤有必要時，能無後顧地使用槍械維護治安，保護自身安全。《警械使用條例》的修法實是刻不容緩。警械是員警維持社會秩序時，護身的重要的利器。
王美惠提及，過去礙於法律約束，員警使用槍械總是無法當機立斷。修法後，希望能幫助員警，在執勤時有必要使用警械時，不需再遲疑，也能進一步保障員警值勤上的安全。
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