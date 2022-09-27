台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前8月合併營收為641.3億元，為歷年同期新高，富邦媒旗下momo購物網持續擴大3C家電品牌，宣布攜手日系電子產品品牌「Sony(索尼)」，成為全台電商獨家開設「Sony品牌旗艦館」，預估將帶動相關銷售年增2成。

富邦媒表示，momo站上3C家電銷售成長穩健，今年8月年增突破雙位數成長，其中手機受惠於下半年換機潮來臨買氣噴發，佔Sony品牌旗艦館銷售佔比3成；為持續提供消費者最優質的線上購物體驗與琳瑯滿目的商品選擇，momo攜手深受3C控青睞的Sony進駐，開設全台電商唯一Sony品牌旗艦館，預計上架智慧型手機、3C家電、數位攝影、遊樂器及喇叭耳機等各式行動影音配件逾千種品項。

momo即日起至9月30日亦推出《Sony開館慶》，全館精選指定商品均推出獨家優惠，預估將帶動相關銷售年增2成。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年8月合併營收約為81.2億元，年增12.36%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物創單月歷史同期新高，年增約14%，佔全公司營業額的95.4%，五大品類3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒皆保有雙位數成長；累計今年1月至8月合併營收逾641.3億元，較去年同期成長16.6%，亦是歷年同期新高。