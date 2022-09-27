在當局擔心今年可能爆發新冠與流感「雙重流行」（twindemic）之際，韓國周二公布新冠病毒單日新增確診數從兩個月低點大幅反彈至將近40,000例。

韓國疾病管理本部（KDCA）周二宣布單日新增39,425例新冠病毒感染病例，其中308例為境外移入，較周一的確診數大幅彈升，但與一周前相比仍減少約21.5%。

目前全國累計確診病例達到2467萬3,663例。

周一公布的單日確診數為14,168例，創下兩個多月來新低，雖然這與周末檢測減少有關。

具高度傳染性的Omicron變異株在7月引爆新一波疫情，並在8月中旬達到高峰，當時單日確診突破18萬例，此後疫情便一路降溫。

周二公布的單日死亡病例為26人，累計染疫病歿人數達到28,272人。

隨著疫情持續放緩，南韓政府自周一起取消所有戶外戴口罩的規定，並計畫進一步放寬防疫限制。但官員們也表示，考量到可能爆發季節性流感與其他傳染病，目前將保留室內戴口罩的規定。

南韓政府並警告，最近幾周流感病例異常增加，今年秋冬季節可能同時爆發新冠和流感疫情。