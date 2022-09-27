陳文山在劇中苦追方馨多年不成。（台視提供）

陳文山在台視《美麗人生 重返榮耀》中飾演苦追方馨多年不成的反派大哥，但近來方馨竟然態度180度大轉變，直接到陳文山家中，表明要做他的女朋友，突如其來的告白，讓陳文山感到困惑，後來方馨的目的揭曉，原來方馨除了要調查老公車禍真兇，也因陳文山私生女需要藉由他的幫忙，才能進行心臟移植手術，才心一橫，到敵人身邊當「臥底」，以便追查真相。

方馨和陳文山劇中經常過招，兩人的互動也是一大看點，她表示兩人搭擋表演很過癮，並透露陳文山背詞功力一流：「超厲害，排戲就不需要帶本！而且對角色個性的設定也很準確、很好溝通，所以跟文山哥對戲沒有負擔，也可以學到很多。」

陳文山則笑讚方馨是一位溫暖又認真的對手與朋友，他在劇中遇到方馨就會變一個人，還有許多追求花招，陳文山笑稱其實角色的內心，也是有柔軟的部分：「高山尊崇利益至上，在眾人眼中或許是反派，但面對『小辣椒』（方馨角色暱稱）癡情病就會毫無保留地發作，那是屬於他自己獨特的表現方式。」陳文山也說，角色對於方馨的愛有執著的韌性和強烈的企圖心，預告之後會有更多不同手法，來攻佔方馨的心。