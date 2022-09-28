面對壓力的時候，有人會選擇面對，但也有人會逃避或慣性拖延，這取決於每個人的抗壓力。《旺好運》運勢專欄指出，生肖牛、蛇、狗、豬的人能夠把壓力轉為動力，有效解決問題，反轉逆境好好生存下去。
生肖牛
屬牛的人堅強而執著，就算有小人陷害、被人中傷，都不會放在心上，很少因為別人而改變自己的道路，他們的個性屬於比較固執，即使在逆境中也不會放棄。
生肖蛇
屬蛇的人很有才能，如果遇上什麼困難，會冷靜地尋求突破方法，想辦法克服難題，他們的內心很強大，很少會有讓他們崩潰的狀況，在逆境中他們是非常有毅力去突破的。
生肖狗
屬狗的人勤奮有擔當，面對越來越多的壓力，也會秉持堅持不懈的精神，與其抱怨和逃避，還不如趕快將事情解決，他們認為不拖延事情，才是根本之道。
生肖豬
屬豬的人適應力很好，雖然平常多是一副憨傻的樣子，不過一發生什麼危急的事，就能很快調整自己的情緒，沉著地處理，很多事情交給他們都會很放心。
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