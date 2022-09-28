爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親章孝嚴晶華緋聞事件挨告的名嘴周玉蔻，日前才赴台北地檢署向前中姐張淑娟「道歉」後，昨天透過網媒《放言》預告今天上午10時會到台北地檢署控告蔣萬安、台北市長柯文哲誹謗，並控訴民進黨縱容黨內立委放話，令她成為藍白聯手擊殺的沙包。不過，周女今早突然在《放言》公告「不去北檢了」，改由律師遞狀控告，讓不少期待她現身再開「地圖炮」的人士大失所望。

據《放言》公告指出，周玉蔻原定今日早上10時，於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。

周玉蔻連日爆料直指蔣孝嚴20多年前的緋聞對象是前中姐張淑娟，張淑娟26日上午到北檢控告周女加重誹謗罪，雖然周曾到場向張鞠躬道歉，但張淚崩痛批周女利用媒體身份霸凌弱勢、沒有麥克風的人，實在是太超過，表示要告周女告到底。

周玉蔻昨透過《放言》表示，針對近日柯文哲、蔣萬安栽贓及抹黑、抹黃言論，於今早10時赴北檢按鈴控告柯文哲、蔣萬安公開誹謗，另將控訴民進黨縱容黨內立委放話，令她成為藍白聯手擊殺的沙包。不過，周今早突改變心意，不來北檢了。