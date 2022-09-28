林佳龍競辦發言人何博文、李晏榕今到新北地檢署告發侯選辦執行長張其強、發言人吳亮賢涉犯偽造文書罪，並喊話對方不要再拿出模糊焦點、粉飾太平的證據，希望正面直球對決。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍近期質疑新北市長侯友宜「學士跳博士」很奇怪，近日兩陣營對警大有無聲明各執一詞。林佳龍競辦發言人何博文、李晏榕今到新北地檢署告發侯選辦執行長張其強、發言人吳亮賢涉犯偽造文書罪，並喊話對方不要再拿出模糊焦點、粉飾太平的證據，希望正面直球對決。

李晏榕表示，警大校長陳檡文已經說得很清楚，沒有發聲明，因此合理懷疑侯辦偽造聲明，警大內部規則明訂，跟警大有關的新聞事件必須報請到校長層級，所以校長不可能不知道有這樣的回應，且假聲明公布後，張其強始終不敢回應該聲明是正式還是非正式的文件，只敢從內文模糊焦點。

「警大內部成員到底是誰，是秘書室、公關室的成員嗎？」李晏榕說，侯辦應該說清楚假聲明從何而來，並呼籲法律是最基本道德底線，請吳亮賢、張其強、侯友宜拿出做人基本誠信，若今天為了選舉連違法的行為都不惜做，團隊還值得人民信任嗎？期待侯辦針對此事回應，直球對決。

「事實真相只有一個，造假就是造假，捏造就是捏造」何博文說，一般聲明跟針對個案的說明完全不同，侯辦硬要拉警大為學位疑雲背書，這是非常可恥的事，呼籲對方出面誠懇道歉。

何博文表示，他親自跟陳檡文求證，陳檡文嚴正表示沒有發表任何聲明，那聲明究竟哪裡來，侯辦捏造警大聲明，還誣指別人是放羊的小孩，誣指別人將髒手伸進警大校園，難道不應該出來道歉嗎？

何博文強調，侯辦若能提出證據，應該早點提出來，不要拿一些憑空捏造、不同時空的東西拼湊斷章取義，造假就是造假，謊話說一千遍也不會變成真的