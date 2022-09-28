今天928日民進黨36週年黨慶，據轉述，身兼黨主席蔡英文總統今在中常會中突然問，「為何黨慶是在教師節的時候？是因為教師節來成立黨慶？」

民進黨於1986年9月28日在臺北市圓山大飯店成立。今天正逢民進黨黨慶，對於黨主席疑問，據轉述，林錫耀則向黨主席解釋，跟老師都沒有關係，當時教師節那天剛好是放假的，當時放假才有可能聚在一起。

此外，據轉述，民進黨祕書長林錫耀報告時，提到這次選情出現一些「雜音」指出，現在選舉回歸到政策，理性把它講出來，畢竟民進黨是執政黨，做了很多政績，希望大家去宣導這些政績，讓選民知道民進黨做了哪一些政績，這樣就好了。

他說，民進黨選舉競選歌曲已經出來，也放給大家聽，要凝聚大家的向心力，尤其是民進黨支持者，凝聚向心力，支持民進黨候選人，拉抬這些縣市首長選舉，接下來假日也會辦很多場造勢會，讓大家共同團結這場選舉選完，接下來很多造勢會都會下鄉，各個黨公職都會出動，包括正副總統假日時都會去輔選。