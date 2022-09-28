颶風伊恩今天增強為4級風暴，並朝著美國佛羅里達州逼近，氣象單位警告恐出現危及性命的暴潮和「毀滅性」強風。此前，伊恩已導致古巴2人死亡、數以百萬計的人無電可用。

法新社報導，根據佛州急難事務官員，截至今天上午5時（台灣時間下午5時），佛州沿海已有12個郡已下達強制撤離命令，另有數十個郡發布自願撤離建議。

美國國家颶風中心（NHC）差不多同一時間公告：「伊恩（Ian）已增強為極度危險的4級颶風。」

國家颶風中心說：「空軍預備役司令部颶風獵人（Hurricane Hunter）偵察機的最新數據顯示，最大持續風速已增強到將近每小時220公里，且陣風更強。」

預計伊恩會在今天稍晚登陸，接著穿越佛州中部，明晚前會出現在西大西洋。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）昨晚表示，佛州已出現至少2個「雷達顯示的龍捲風」，並警告潛在重災區居民「疏散時間即將終結」。