侯友宜博士資格的警大聲明一案，各說各話，最後讓基層警員背鍋。新北市議員葉元之今拿出媒體與警大公關室對話截圖，媒體記者在當時催促警大盡快回應，公關室承辦人回報「已經簽上去」，後來處理了兩個多小時將「聲明」發出，鐵證如山，這個「聲明」就是有「長官」核可的，基層人員慘背黑鍋，葉痛批，林佳龍欺人太甚，竟然害警大公關承辦人背黑鍋被懲處，嚴厲譴責。

葉元之說，林佳龍質疑侯友宜從學士直攻博士，警大公關室第一時間發出「聲明」說沒問題，但是在林佳龍總部介入後，警大昨晚竟說那個「聲明」並未獲得「長官」核可，要懲處承辦人員疏失。

葉元之拿出取得的「媒體與警大公關的對話截圖」可以看出，9月23日事件發生後，媒體記者一直催促警大盡快回應，公關室承辦人回報「已經簽上去」，後來處理了兩個多小時才將「聲明」發出，鐵証如山，這個「聲明」就是有「長官」核可的，基層人員慘背黑鍋。

葉元之說，試問如果沒有長官核可，請問簽上去是要簽給誰？處理那麼久的原因為何？承辦人是在幫誰背黑鍋？過程有沒政治力介入？是誰在施壓？

此外，這件事的本質，從頭到尾都是侯友宜直攻博士的過程是否合乎規定，警察大學為何到現在都不願意說明，一定是因為過程完全合法，為了怕打臉林佳龍，所以一直不願意清楚說明，連之前的聲明都要拗成是承辦人個人行為。

葉元之說，敬告林佳龍陣營，若對侯友宜學位及論文有任何質疑，趕快跟檢舉，否則就是沒事找事，打假球、潑髒水，還傷害警大基層人員，心黑惡質。