新營區「真武殿」將在9月30日至10月2日舉辦遶境，預計將吸引各地信徒熱情參與，新營分局在遶境活動期間全面啟動周邊道路交通疏導及安全維護工作，期間在每日7時至22時，將管制15噸以上大貨車、砂石車及聯結車進入。

新營區「真武殿」創建於清朝咸豐5年（西元1855年），歷史悠久，香客絡繹不絕，歷經40多年首度重修，為慶成謝土祈安，將連續3天在新營區道路舉辦廟會遶境活動。

警方表示，將於30日上午在建業路段、新榮路段、新生路段、民治路段、府西路段及健康路段進行管制；當天下午及晚間則改為新北街段、新營轉運站周遭道路、嘉芳街段、太子路段、新進路段及建業路段。

而10月1日上午在建業路段、新榮路段、新生路段、三民路段、中華路段、武昌街段、民生路段及三興街段；下午及晚上則改在正義街段、新進路段、公園路段、民生路段、隋唐街段、進修街段及建業路段。

10月2日則在建業路段、新榮路段、新生路段、新進路段、復興路段、民治路段、民生路段、三民路段、復興路段、中興路段、中正路段、民權路段及和平路段等路進行管制。

警方表示，遶境路線遍及新營區大街小巷，該分局為避免活動期間大型車輛進入造成交通壅塞及衍生交通事故，期間在每日7時至22時，將管制15噸以上大貨車、砂石車及聯結車進入。

新營分局長斯儀仙特別呼籲，管制區域內除消防車、救護車、其他緊急救援車輛及當地住戶、工廠之車輛外，其餘管制車輛禁止進入，若用路人趕時間，請避開「新營真武殿廟會遶境」活動之路段，以免延誤行程。