雲林縣長參選人劉建國（左五）會勘大斗南地區農水路，爭取近5000萬修繕經費。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

尋求連任的雲林縣長張麗善，29日在虎尾鎮成立婦女後援會，張麗善說4年前鄉親將雲林託付給她，她抱著感恩的心，逐步完成各項建設、招商引資拚經濟，希望大家再給她4年，一起讓雲林上場加速前進。民進黨雲林縣長參選人劉建國，則邀農委會主委陳吉仲會勘大斗南地區農水路，爭取近5000萬修繕經費。

「張麗善競選連任婦女後援會」29日在虎尾鎮天成宴會館舉行，全縣20鄉鎮市婦女團體、國民黨中央組發會、國民黨雲林縣黨部相關人員共襄盛舉，上千名支持者熱情參與，眾人大喊「張麗善當選」、「國民黨加油」，展現女性大團結氣勢。

張麗善表示，「幫老人家找依靠、為年輕人找工作、替弱勢找尊嚴、為企業找機會，為雲林找出路」，是她施政的5大目標。財政方面，剛上任時雲林縣負債超過227億元，3年多來已減債68億元，平均為每名雲林鄉親減少1萬元的負債，而且沒有再借一毛錢。

張麗善強調，女性在家扮演開源節流、勤儉持家的角色，她上任後積極推動社會福利、全力招商引資、健全財政體質、打造宜居城市，發揮女性堅韌的特質，2020年財政績效考核獲全國優等第3名，2021年拿下地方財政評比全國第4名，雖然沒有中央關愛的眼神，但她仍竭盡所能自立自強。

劉建國則與陳吉仲前往斗南鎮、大埤鄉，會勘猴悶溝圳幹線等13條農水路，劉說有些農水路工程已開始發包，有些還差一點經費，因此特地邀陳吉仲主委到現場，希望可以全力支持，針對大斗南地區有問題的農水路一併修繕，不要有施作一半的情況。

劉建國說，會勘後確定進行全面修繕的工程，包括猴悶溝圳幹線375公尺、林子埤小排、林子埤幹線、林子埤小給、小東小排、石龜溪圳幹線第4制水門、林小埤小排、溫厝角支線並行義德埤小給、埤麻分線第1區與第2區等，總工程經費將近5000萬元。