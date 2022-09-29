三重區光輝里里長吳松春（左）及蘆洲區水湳里里長吳松標（右）兩兄弟，分別服務24年、16年。（新北市警察局提供／李奇叡新北傳真）

新北市今晚舉辦「績優里守望相助隊」頒獎典禮，新北市長侯友宜獲邀出席，與警察局局長黃宗仁共同頒發予63位受獎守望相助隊隊（里）長，他致詞時表示，感謝所有新北守望相助隊隊員對治安的犧牲奉獻，強調市民生命安全是最重要的事，而他們就是協助市府推動安居樂業城市的幕後功臣。

為表彰守望相助隊長年協助維護里內治安、消防救災、急難救助、關懷弱勢團體（獨居老人、家暴、兒虐、老虐、性騷等）、公共安全、環保綠化、資源回收、關懷新住民、防疫大作戰等市政工作，新北市警察局辦理績優守望相助隊評選工作，從新北市594隊里守望相助隊中，遴選出63隊，其中特優為淡水區民生里等19隊，優等為三重區大有里等20隊、甲等為瑞芳區平林里等24隊。

其中較為特別的，是三重區光輝里里長吳松春及蘆洲區水湳里里長吳松標兩兄弟，分別服務24年、16年，吳松春曾在2021年3月18日三重區某銀樓遭3名蒙面歹徒闖入時，第一時間發現狡猾歹徒換裝企圖營造「斷點」，觀察歹徒後續逃逸方向，第一時間將資訊提供警方，成為初期辦案的關鍵資訊，是協助警方在24小時內破案的重大幕後英雄。

新北市警察局指出，兄弟兩人對於社會環境、公益不遺餘力，兩人對於轄內的治安都非常重視，為轄內里民安全，還自掏腰包在公有街道間架設許多監視器，希望能帶給居民更好的生活品質。

侯友宜強調，市民生命安全是最重要的事，沒「安全」就沒有一切，而新北市有近400萬人口，除了約8千名的警察同仁在第一線守護治安，也需要民間力量支援，感謝新北市守望相助隊所有人員多年來的犧牲奉獻，放棄休息及與家人團聚的時間，自發性維護治安。

侯友宜說，「幸福新北、安居樂業」是新北市擘畫的美好願景，期勉在場守望相助隊夥伴們持續保持「熱心」及「愛心」，共同將新北市打造為幸福、安全、安居樂業的城市。