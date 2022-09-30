國內防疫已鬆綁，中央流行疫情指揮中心宣布，10月13日依照既定規劃開放國門，而在野立委掀起指揮中心退場聲浪，對此，衛福部長薛瑞元直言，屆時解除入境管制，但國內疫情還沒有到低點，指揮中心還有事要做，指揮中心未來也是採逐步降級方式，並不會一次解散。

行政院長蘇貞昌昨天宣布，10月13日起入境0＋7免居家隔離，有專家學者建議指揮中心可以解散，且疫情可適度降級，薛瑞元表示，這還要看整體狀況，10月13日是先入境鬆綁，但國內疫情還沒到低點，指揮中心還有事要做，可能沒有這麼快退場。

薛瑞元表示，目前指揮中心是一級開設，未來要降級，也是從二級、三級降下來，不會一次解散；而新冠肺炎是改類，從第五類改成第四類，但第四類之後要看國際情勢以及國內疫情發展再來做決定。

對於有專家認為都已經開放國門，指揮中心沒必要存在？薛瑞元認為，專家擔負的責任比較小，政府負的責任比較大，但會將專家意見作為參考。

此外，針對禁團令解除為何排除陸港澳遊客，薛瑞元表示，這是陸委會權責；陸委會主委邱太三強調，兩邊防疫措施不一樣，所以需要充分在防疫措施上做了解跟信賴，包括國際與政治上的各項情勢也是要注意的事情。