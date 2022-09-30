高醫熱帶醫學中心是鮮少與外界接觸、專門挑戰北緯23度的熱帶疾病的單位，在沉寂一段時間後，高雄本土登革熱病例近期再度現蹤，9月6日出現的登革熱首例本土個案就是高醫熱帶醫學中心發現的。在疫情肆虐的近幾年，高醫熱帶醫學中心如2頭燃燒的蠟燭，既得研究疫情，也得預防疫情擴大，熱帶醫學中心獲得許多肯定與獎項，是一群默默卻有著偉大貢獻的單位。

台灣位居北緯22度至25度，23.5度的北回歸線橫越台灣，台灣曾被視為「瘴癘之地」，瘴氣所引起的熱帶疾病多，例如瘧疾、蛔蟲病、肺結核、血吸蟲病等，以及登革熱、COVID-19等。

高醫於2008年成立的熱帶疾病醫療暨防治中心，以蚊媒疾病為研究重點，累積了豐富的防治經驗，2013年更遠跨到當時的邦交國索羅門群島防治登革熱；面對全球性的新冠肺炎疫情，高醫不僅協助政府進行大量的PCR鑑定，更是高屏區唯一新冠病毒培養授權的P3實驗室，至今已培養及鑑定出新冠病毒各種重要變異株，也有多篇論文發表於期刊。

高醫熱帶醫學中心主任蔡季君表示，該中心設有高醫體系唯一的生物安全第三等級實驗室(BSL-3實驗室)，從事熱帶醫學疾病的教學、研究與服務。除了防治登革熱、新冠肺炎疫情等外，對於藥癮愛滋病患者之監獄內外的整體服務，以及國外腸道寄生蟲及登革熱之防治也都有優異的成效，足跡更深入印度藏區的難民營，在當地深耕醫療暨公衛10年以上。

蔡季君提醒，近幾年全球受到新冠疫情的影響，很多疾病都被忽略，例如登革熱。如今高雄本土登革熱病例的出現，意味著這個病毒一直存在，尤其東南亞國家一些高感染區，一旦台灣邊境解封，難保熱帶傳染病不會跟著入境，所以大家都要提高警覺，包括民眾、臨床醫師及檢驗單位等，同心協力配合政府防疫單位來防範疫情，讓北緯23度下的疫病減少對人類的危害。