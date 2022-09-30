民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診隔離邁入第7天，上午與政策平台召集人林飛帆、社會住宅推動聯盟以視訊進行會議討論，社宅推動聯盟提出5大內容，包含檢視未來任期興辦社宅的具體目標與政策、都市開發如何回饋社宅、以社宅居民收入考量租金、整合中央及地方社宅營運等情況。鄭運鵬說，未來除了完成既有規畫的社宅外，也將與NGO合作，將社宅一部分出租給公益團體，造福弱勢。

鄭運鵬表示，桃園的社宅政策具備良好的基礎，他會延續桃園市長鄭文燦對社宅基地的既有規畫，持續完善社宅建設。社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱指出，他們長期以來檢視各縣市社宅理念，這次針對地方選舉也提出5大內容，包含檢視未來任期興辦社宅的具體目標與政策、都市開發利得應回饋社宅、以收入設算可負擔租金、社宅營運應避免「一市兩制」及社宅入住機制採「輪候制」，希望藉此讓台灣的社宅政策更完善，照顧所有的國民。

鄭運鵬說，未來擔任市長，目標除了完成目前桃園9處興建中、43處規畫中的社宅，達到1萬5000戶以外，也將因應桃園進入密集的捷運開發，捷運站周邊都有保留足夠的基地可做為社宅使用。此外，未來桃園的社宅將與NGO合作，將社宅一部分出租給予公益團體，讓例如受暴婦女、獨居老人、街友等弱勢族群不只有一個安心的家，更能讓NGO的社會資源介入，多方面協助弱勢。他會努力完善社宅建設，讓市民朋友都能享受在桃園的生活。