莊凱勛反覆拍攝溺水戲累到虛脫。（東森提供）

莊凱勛（左）大病初癒，與老婆小薰的關係卻出現裂痕。（東森提供）

劉修甫（左）被判腦死，華星童痛失愛子不願面對。（東森提供）

戲劇《額外旅程》播出後受到熱烈迴響，劇中莊凱勛接受心臟移植，勉強保住了性命，醒來後卻發現自己再也無法回到從前，虛弱的身體、受創的心理，尤其漫長復健的痛苦更是接踵而來。

原著作者黃健予提到，復健初期醫生提醒「你的心臟沒有神經喔！沒有神經，他就不會和你發神經。」一句無厘頭的笑話，讓他吃足了半年苦頭，「這感覺不像在做復健快走，反而像是身體沉河底被打撈上岸。」

莊凱勛在劇中呈現這段過程，在緩步走在跑步機上，而後開始出現呼吸急促、心悸、頭腦發脹，一股溺水嗆痛的感覺上來，讓他直想喊停，好不容易撐到10分鐘，幾乎是癱在跑步機上。

當中的溺水戲，莊凱勛在大水缸內反覆拍攝，讓身體真正疲憊，只為呈現溺水的狼狽模樣，導演大讚他敬業。劇中楊永維飾演的復健師，是整部戲裡笑得最開心的，還會講笑話鼓勵病人，莊凱勛故作氣虛說：「笑得我心臟好痛，好想演復健師這種角色！」，虧導演欠他一部喜劇。

莊凱勛在出院後返家，與妻兒間互動卻變得緊張，歷經巨變的小薰，在工作與家庭間疲於奔命，不只要照顧莊凱勛的起居，還得顧及他的心情，夫妻感情逐漸產生裂痕，最親密的家人反而逐漸變得陌生。

劉修甫飾演的「太陽超人」安慰莊凱勛「雖然你很辛苦，但你想想，你已經比很多人都幸運啦！」，卻戳到莊凱勛的痛處，他直問：「幸運，你真的覺得我很幸運嗎？一個突如其來的疾病，奪走我原本的心臟、還有我大半的視力，我好幸運喔！」，述說著自已內心的掙扎與困境，三分多鐘的獨白一氣呵成，情緒久久無法抽離。

華星童因兒子劉修甫被醫生診治有腦死的跡象，整個人猶如行屍走肉，尤其當醫生告知兒子生前曾簽署器捐同意書，令她一時間無法置信，聲淚俱下說：「他是我的心肝寶貝，他本來都好好的，我怎麼可以把他切開？

導演朱峰表示在拍那場戲時有拿到真正的器捐同意書，上頭包含各個器官、甚至是皮膚、血管等，只要身上是活的都可以捐出去，當家屬在表格上勾選，彷彿「大卸八塊」般在他們身上割著一道道，「對活著的人而言，那種痛是無法形容的，我想拍出的這種無私的偉大！」。

《額外旅程》每週日晚間9點在東森戲劇台首播，晚間10點於LINE TV上架，晚間11點於MyVideo、中華電信MOD／Hami-Viedo上架，每週二凌晨0點於KKTV上架播出。