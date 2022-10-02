民進黨台北市長候選人陳時中勞工後援會今天舉行成立大會，共有超過50個工會團體、近千位勞工到場挺阿中。除之前提出的「勞工三箭」政策，陳時中也當場宣布，加碼推動北市市營單位勞工認股等4項勞工政見，並承諾，未來當選台北市長一定會實現他的勞工政策。

陳時中的勞工後援會由職業工會系統、產業工會系統及金融工會系統等超過50個工會團體組成。由台北市水管裝置業職業工會理事長林肇俊、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉及全國產業總工會理事長江健興出任後援會總會長。

林肇俊等三位總會長肯定陳時中在擔任防疫指揮官時，帶領台灣走過疫情，守住了經濟，並提供相關補助政策，陪伴勞工渡過疫情，更肯定他提出的「勞工董事制度」，希望阿中擔任市長後，能夠實現政策。

陳時中致詞時表示，他知道勞工是台北和台灣經濟的根基，所以在兩個禮拜前就先提出了「勞工三箭」政策。第一支箭，是讓勞工朋友在參加職業訓練時，加碼補助「捷運1280定期票」，最長三個月，希望減輕求職者找工作或上課的移動負擔。

第二支箭，就是「勞工董事制度」，在市府持股超過一定比例的事業單位，就會推動，指派勞工董事。第三支箭，則是為了我們的長輩，要替高齡者的求職需求與企業合作，「增設高齡就業平台」。

此外，對於有托育需求的勞工朋友，參加職訓時的托育補助也會加倍發放，金額為全日800元、半日400元，採「實報實銷」，讓補助金額符合現行托育行情的同時，也確保不會出現浪費。

陳時中在後援會現場再加碼提出4項勞工政見：第一項是對職災勞工的生活保障，他指出「保護勞工，就是保護社會，讓勞工有保障，大家才能安心認真工作」。因此他要針對職災勞工，給予生活上更充足的支持，分擔職災後的生活壓力，協助職災勞工重回職場。

第二項為勞動教育的加強，因為有很多雇主不知道怎麼跟勞工產生正向循環的關係，因此要加強對雇主的輔導，當一個好雇主，照顧勞工，也照顧企業。新設立公司的雇主或人資主管，在商業登記後除了會發給「當個好雇主手冊」以外，也要進行線上的勞動教育。

第三項則是針對外送平台，在疫情期間，大家隔離在家，依靠外送平台的幫助很大。但現在外送平台的抽成越來越高，不僅讓攤商的負擔變重，外送員也面臨到搶單過勞的問題。未來會跟外送平台協商，討論合理的計算公式，讓平台、攤商、外送員三方三贏。

最後，他要推動北市市營單位鼓勵勞工認股，以相對獎勵提撥方式持股信託，鼓勵員工成為企業所有權人。陳時中強調，讓勞工融入企業體，才能讓企業茁壯，對公司化的管理會越來越好。

他說，勞工辛勤工作，是帶動產業與經濟進步的火車頭，政府一定會把火車頭照顧好，因為「把事做好」需要靠勞工朋友一起努力，未來當選台北市長，一定會實現勞工政策，因為照顧勞工，才會成功！