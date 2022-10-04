歌手賴銘偉在第二屆《超級星光大道》拿下冠軍，與人氣王黃美珍組成雙人團體「神木與瞳」，如今除了經營演藝事業，也管理大溪鳳山寺廣澤宮，因此有著「搖滾宮主」封號，日前在臉書分享「新莊陳家鐘部應靈公」照片，因為覺得外貌神似許效舜便tag他，沒想到引起網友熱烈討論，紛紛驚呼：「太像了」。

賴銘偉在臉書PO文寫道：「法門弟子全拜請，福州伯爺降臨來，法器是身揹三支刀」，接著便直接tag許效舜，原本還令人百思不得其解，仔細一看才發現這尊神像有著方正臉型，加上抿著嘴的表情，跟許效舜互相對照，幾乎是同個模子刻印出來的，接著表示：「舜哥得道了」，就連許效舜本人看了也傻眼，驚呼：「銘偉兄，難怪我整個下午錄影過程喔～頭殻乒乓叫～」。

對此，網友紛紛留言：「這不能說像不像，只能說一模一樣啊」、「簡直是為許效舜量身打造啊」、「全台鍾部靈公唯一指定兄弟」、「原來舜哥是大仙下凡的」、「超像舜哥，降肉，降肉」、「難怪舜哥有靈感呼應，可幫人間眾生解惑活菩薩」、「這尊真的不簡單」、「真的不是照舜哥的樣子刻的唷？真的很像」，但也有人不忘提醒：「神尊玩笑開不得……請尊敬看待」。