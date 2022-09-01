澎恰恰有信心在年底前償清債務。（粘耿豪攝）

許效舜心疼表示過去澎恰恰眼神黯淡無光。（粘耿豪攝）

許效舜（左）、澎恰恰透露已接到海外節目的邀請。（粘耿豪攝）

澎恰恰、許效舜今（1日）宣布將結合公益在10月9日舉辦「愛在十月鐵獅鬧卡西」 表演，澎恰恰日前在好友林秉文的幫助下解決高達1.6億的債務，當時他表示積欠親友的1500萬債務會由他自己解決，預計何時還清？他自信表示能在今年底前順利償還。

許效舜透露除了10月的演出，也已經收到東南亞的演出邀請，「有些地方看到我們的演出，想請我們過去開節目」，哪個國家？許效舜表示因為還沒正式定案，所以目前不好對外宣布。2人也分享過去到海外表演的感動回憶，許效舜說常在紐約機場遇到年邁的阿嬤向他致謝，「阿嬤當時擁抱我說，因為住在海外很長時間，好險有《鐵獅》陪伴他們度過漫長歲月。」

澎恰恰、許效舜2人常在台上互開玩笑，是否曾走心過？澎恰恰強調台上一切都是效果，「我覺得這些經歷是最好題材，這些效果都是為了取悅觀眾，我們都知道對方底線，到了後台也互相安慰。」許效舜也提到在2年前，有感覺到澎恰恰因為債務問題，在後台休息室裡眼神無光，就連錄影也會不自覺漏掉大字報內容，直到近2個月才感覺到他有回神。

「愛在十月鐵獅鬧卡西」節目，將會在10月9日晚上19：00於台北國際會議中心舉辦，票價分為： 800/1500/2000/2500/3000，演出門票將會於9月6日上午10：00於年代售票系統正式開賣，更多活動資訊可以搜尋臉書：和協整合行銷，或是年代售票系統。