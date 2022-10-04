教科書教罵人？1名母親發現小孩讀幼兒園的學習教材中，有個連連看題目，其中上下排第1個注音若連線，竟變成「ㄆㄛˋ」「ㄇㄚˊ」，讓她笑說「編輯是不是在編這本書的時候，在情路上有遇到什麼坎坷？」而其實該連連看的題目是「相同音調」才連線，有趣巧合讓網友笑歪。

該女網友在抖音TikTok平台分享影片，她發現某知名出版商的國文學習教材中有題「連連看」，是將「相同聲調」的注音連一起，其中上排第1個字是「ㄆㄛˋ」，下排第1個字是「ㄇㄚˊ」，若連在一起就變成「破X」，常用來罵女子，而其實正確解答是下排第2字「ㄇㄚˋ」，因2者聲調同為4聲。

該女網友誤會題目，將上下2個注音連一起，就變成「ㄆㄛˋ」「ㄇㄚˊ」，讓她傻眼PO文說「編輯是不是在編這本書的時候，在情路上有遇到什麼坎坷？」後來才解釋是純屬玩笑，只是當下一看到瞬間覺得很傻眼。

影片曝光網友留言「如果直線會嚇到」、「要符合現代的語言方式」、「我常常聽到人家這樣叫我」、「是不是連錯了」、「編著大大有心事要講不要教壞小朋友」、「不小心把情緒帶入工作」、「超好笑我妹今天才寫這個」、「我看兩遍才發現」、「從小學會問候語」、「編書老師壞掉」、「教育要從小開始」、「最後的那一個聲音是精華」、「我以為她在叫我哈哈」、「真的很好笑」。