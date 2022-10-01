一名男網友表示，女兒現在就讀幼兒園大班，某天檢查女兒的作業，發現竟然有一半都寫錯了，但是老師卻打勾說全對，讓他看傻直呼，老師是不是累了？貼文引起網友討論，不少人質疑老師很不認真，但也有人表示，小孩才幼兒園，會不會只是想讓小孩去練習寫，沒有要改正打擊孩子的信心？

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》分享女兒的作業，只見數學題有10題，其中4題女兒都寫錯了，但老師卻沒有圈出來，反而還打了一個大大的勾勾；而國文作業的部分，女兒明明就把注音寫錯了，但老師仍舊打了個大勾，讓原PO忍不住笑說「親愛的老師，妳累了嗎？」

男網友表示，女兒現在正在念幼兒園大班，他剛剛檢查完女兒的作業，看到老師批改作業的結果，忍不住笑說「老師是不是害怕傷了女兒的心？」看來明天得要去學校一趟和老師聊聊了。

貼文引起網友討論，「大家出來混口飯吃，就別這樣認真了」、「這是體能課老師改的作業吧」、「大班竟然有作業，太恐怖了」、「老師會不會太不認真了？」另有網友則替老師緩頰說，也許老師只是想讓孩子學習寫，沒有要改正的意思？畢竟孩子還很小，沒必要打擊孩子的信心。對此，該網友也回應說，這也有可能，因為女兒回家的時候，還很驕傲地說「爸爸，我全對欸！」