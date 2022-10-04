桃園市中壢區榮民路上一家洗車場業者在臉書粉絲頁PO文並附上影片，指出一名男子3日晚間將車輛在停在自助洗車場內，卻在現場進行維修及改車行為，過程中引擎室突然爆炸，當下冒出熊熊火焰，男子立即衝出洗車場找滅火器滅火，桃園市消防局獲報趕抵現場，車主已將火勢撲滅。洗車場業者怒轟如此危險行為非常可惡，也強調洗車場絕對不是個人改裝廠。

影片中可見一名男子打開引擎蓋正在進行改裝車輛，突然砰一聲發生爆炸，引擎室隨即冒出熊熊火光，當時旁邊還有一輛車疑似是男子的友人，男子也立即大喊趕快找滅火器滅火，所幸意外並無造成任何人員受傷。該名洗車場業者貼文也說，幸好整起意外未釀成更嚴重災害，也不歡迎民眾在自助洗車廠進行維修、換機油、改裝行為。

業者也說，類似的油類火災切勿使用洗車場的高壓水槍滅火，只能慶幸該名男子當下找了泡沫滅火器，桃園市消防局則說，油類火災碰到水可能會讓火勢擴大，可使用泡沫及乾粉式滅火器皆能將火勢撲滅。