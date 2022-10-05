為推廣宜蘭好生活，宜蘭縣政府匯集138家咖啡廳、甜點店，舉辦「品味宜蘭·咖啡甜點節」，邀請民眾一起品嚐宜蘭在地的好味道；為期一個月的系列活動中，包含4場風格市集、12場深度交流小聚及16條以在地咖啡甜點店家特色為主題的遊覽路線，以上資訊匯集製成限量咖啡包地圖，推薦給所有喜愛宜蘭、到訪宜蘭的好朋友們，歡迎一同來品味宜蘭優質好店。

林姿妙縣長表示，依山傍海的宜蘭，有著得天獨厚的地理位置，讓人更輕易的親近大自然；宜蘭縣特色美食眾多，宜蘭在地店家精心製作的咖啡、甜點更是不容錯過的美好滋味，本次舉辦「品味宜蘭·咖啡甜點節」邀請到138家宜蘭特色好店參與，邀請大家一同感受宜蘭質感生活。

宜蘭特色美食眾多，期望藉由本次活動讓民眾深度認識宜蘭，品嘗美食之餘，還可以拍照打卡當網美。(圖/宜蘭縣政府提供)

宜蘭縣政府勞工處表示，本次「品味宜蘭·咖啡甜點節」為期一個月的系列活動，規劃了4場風格市集，首先今年國慶連假10月8日至9日(週六/週日)在冬山火車站橋下將舉辦「唯美森林派對」及「小動物野餐時刻」主題活動，邀請大家一起來打卡當網美；10月22日至23日(週六/週日)將於中興文創園區南榕廣場，舉辦「夢幻甜美聖地」及「繽紛童話樂園」主題市集，陪你迎接涼爽秋日午後時光。

宜蘭縣政府十月份「品味宜蘭·咖啡甜點節」為主軸，讓民眾可以享受美食、品嘗咖啡、逛逛市集，享受悠閒的假日午後。(圖/宜蘭縣政府提供)

此外，還有12場限量報名的交流小聚，邀請大家以五感體驗方式，深度認識宜蘭在地的咖啡甜點好品牌，首場活動將於10月3日(週一)晚間於五結特色甜點店「糧拾」東區青聚點快閃店拉開序幕！更多豐富活動內容及報名資訊請至「品味宜蘭·咖啡甜點節」官網查詢。(宜蘭縣政府廣告)