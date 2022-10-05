俄烏戰爭促使大宗商品價格飆漲，受惠於煤價大漲，陸港煤炭類股表現普遍優於大盤。其中，港股上市的兗煤澳大利亞5日股價收漲5.17％至31.55港元，自2022年以來累計大漲81.53％。

財聯社報導，兗煤澳大利亞是大陸大型煤炭集團兗礦能源的控股子公司，是兗礦能源海外煤炭業務的主要平台。兗煤澳大利亞從事生產供亞洲市場發電與鋼鐵業用的動力煤及冶金煤，擁有分布在新南威爾斯州及昆士蘭州的五個煤礦綜合體的所有權與經營權。截至2021年，兗煤澳大利亞煤炭資源總量為60.13億噸，可採儲量11.37億噸，是澳洲第三大煤炭公司。

安信國際分析，兗煤澳大利亞是全球海運市場領先的低成本煤炭生產商，充分受益於煤價高位運行。該公司的煤炭售價完全市場化，不受大陸發改委關於煤炭價格政策的影響。受到全球能源通膨背景的影響與俄烏衝突進一步催化，全球的煤炭價格不斷創新高，再加上澳煤對於俄羅斯煤炭具有較佳的替代性，該公司上半年的歐洲客戶收入占比暴增至9％。

另外，兗煤澳大利亞的煤炭定價大部分參考指數且有一定的滯後性，該公司2022年整體的盈利具有較強的確定性，預期該公司將充分享受全球煤價持續高位帶來的紅利。