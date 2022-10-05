瑟琪出道8年推出首張個人專輯《28 Reasons》。（愛貝克思提供）

瑟琪首度單飛出輯還親自參與作詞。（愛貝克思提供）

韓國人氣女團「Red Velvet」成員瑟琪（SEULGI）出道8年推出首張個人專輯《28 Reasons》，她不僅擁有魅力音色、卓越唱功和表演實力，此次單飛出輯，還首度公開作詞曲，專輯一系列宣傳內容彷彿在看驚悚電影的質感，毫無保留地展現瑟琪無限的概念消化能力及與眾不同的音樂色彩。專輯發行首日銷售突破10萬張，攻佔30國iTunes專輯排行榜，展現超高人氣。

專輯發行當天，瑟琪以線上記者會為Solo活動揭開序幕，「雖然出道至今進行過許多活動，對於個人活動還是很緊張，出道8年來首次發行個人專輯，努力地展現多樣的音樂色彩，以及與以往不同的強烈、果敢樣貌」。對於出道8年才Solo的原因，瑟琪說道「在累積足夠的經驗值、變得帥氣後發行個人專輯，我覺得現在是很適合的時機，非常滿足」，因多才多藝面貌有著「All-rounder Queen」稱號，她表示「這是個令人心情好的話語，同時給予她進步的動力，會更加努力以能配得上這個稱號」。

問及成員們對她單飛出輯的反應，瑟琪笑答「非常火熱」，WENDY即便眼睛突長針眼仍堅持擔任記者會主持人，期間不斷給予讚美和鼓勵，瑟琪也特別分享，在拍攝MV時，因有煩惱而傳訊給有Solo經驗的WENDY和JOY，2人即時又真誠的回覆展現對其的深厚信任與強烈應援，讓她感受到溫暖和安慰，記者會現場提及此事仍忍不住感動落淚；IRENE與YERI也對瑟琪說「你是最棒的」，成員們熱情的加油打氣是其強大後盾，更紅著眼眶向成員們告白：「我想對Red Velvet說我非常愛你們。」

主打歌〈28 Reasons〉是首以沉重的貝斯結合口哨聲為特色的流行舞曲，歌詞中有著對喜歡的人從單純的關心到調皮的惡作劇，類似善與惡共存的角色拋出對2人關係的許多好奇疑問；瑟琪表示，首度展開Solo活動，想在歌唱部分有所展現，〈28 Reasons〉讓她在歌唱、表演都能充分表現，是作為首次個人活動非常適合的歌曲，新歌MV完美呈現出歌曲氛圍，瑟琪分別扮演善與惡2個角色演出對立戲碼，細膩的表情演技令人讚嘆。

瑟琪首度參與作詞的〈Dead Man Runnin’〉也備受關注，在SM娛樂的盲選制度中雀屏中選，得到A＆R團隊「歌詞很好地呈現出歌曲黑暗、沉重的氛圍」等回饋，讓她很欣慰，表示「未來也會繼續挑戰」，WENDY也不忘補充「公司對作詞的標準非常嚴苛，能被選中真的很厲害，這首是我最喜歡的收錄曲，得知是瑟琪作詞時難以置信，和歌曲很相配」；瑟琪則坦言在寫作過程中感受到創作的痛苦，為了歌詞的完美，直到完成前都睡不好覺。

瑟琪首張迷你專輯《28 Reasons》已在台與韓國同步數位發行。