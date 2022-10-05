櫃買中心響應國際證券管理機構組織（IOSCO）及世界交易所聯合會（WFE）之2022年世界投資者週（2022 World Investor Week, WIW）倡議，特於「大專生證券菁英種子線上培育營」投資組合簡報競賽頒獎活動同時，舉行金融知識普及敲鑼儀式，以表達對推廣普及金融知識教育之重視及對WIW全球性活動之支持。

櫃買中心自2008年起每年舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，到今年已經是第15個年頭，雖然今年仍舊受到疫情影響採用線上學習及投資組合競賽，但卻是參與隊伍最多的一年，共吸引82所大專院校、高達412隊、合計1,425名學生完成報名，並有320支隊伍成功進入最後評審階段。在10月3日的頒獎活動中，進入最後決賽的10支隊伍經過現場簡報及評審後，由隊名為「證研法師」、「卍ACE一隊卍」及「FED對沖基金」之3支隊伍分別榮獲第1至第3名。

櫃買中心總經理李愛玲在頒獎典禮中指出，金融知識在現今社會已是一項基礎技能，良好的金融知識應涵蓋對整體市場與商品特性之充分了解，風險意識更是不可或缺，且透過本次活動之金融教育宣導，提醒同學要謹慎理財、愛習信用，更要明辨資訊來源以防範金融投資詐騙。另本次競賽有不少非財金科系同學踴躍參與，更是珍貴且值得鼓勵的。

由於本屆大專營活動期間適逢世界投資者周（WIW），為響應國際證券市場活動，擴大投資人教育與保護意識成效，並與世界各國共同推動金融知識之普及，李愛玲特別邀請證券暨期貨市場發展基金會總經理張麗真、及獲獎同學代表共同敲鑼見證，期盼在同學們熱情參與及踴躍投入的同時，也能培養年輕同學們的國際觀。

另為擴大學習資源的利用，讓更多投資人更有機會參考學習相關理財與風險管理知識，櫃買中心將研習課程內容及前3名得獎簡報影片置放於官網至2022年年底，以豐富線上學習資源並推動金融知識普及。（櫃買影音專區網址https://www.tpex.org.tw/web/about/news/media/media_gallery.php?l=zh-tw#5）