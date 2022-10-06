賀軍翔今（6日）出席家扶基金會「甘苦生活節」記者會，身為《全明星運動會》第3季藍隊隊長的他，日前遭到領隊錢薇娟爆料「耍特權」，他今天解釋：「沒有啦！她是開玩笑的，錢姊想表達說，我是很慢熟的人，那時因為我們錄影時間非常趕，我只有吃飯時間可以跟我的團隊吃飯或碰面，但她就納悶我為何不跟隊員吃飯」。

身為學長的他表示一直都有關心第4季比賽，「每季成員不同，也是節目好看的地方，總不能都是同一個隊贏，有輸贏變化蠻好的，這也可以讓觀眾期待續發展，如果反敗為勝的更精彩」，更說有時間就會去探班。

錢薇娟帶領的藍隊，在《全明星4》戰績不比以往，有安慰錢薇娟？賀軍翔說：「還可以啦！錢姊是專業的教練，而且她已經經歷3季成員，我之前也有去看她帶隊的校隊比賽，也是輸得很慘，我相信教練都經歷過輸、贏，最重要的就是要讓選手成長。」第三季隊員在今年初奪冠，才在日前補辦藍隊王朝慶功宴，賀軍翔說，雖然是久違才看到大家，但因為之前的革命情感，讓大家再次碰面都很高興。

翁滋蔓是本屆藍隊中年紀最大，她之前曾透露參賽前曾向賀軍翔討論、分析，正式比賽後，翁滋蔓也因表現不夠突出遭到網友批評，賀軍翔緩頰說道，「我覺得畢竟大家不是真正運動員，還是不要太放在心上」。