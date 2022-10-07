【旅遊經 編輯部報導】

秋冬是泡湯的季節，而轉眼間雙十國慶連假即將到來，台中市政府觀旅局推薦，雙十連假，民眾可搭乘公車抵達谷關及梨山，台中谷關以溫泉聞名，周邊自然美景令人驚艷，遊訪台中溫泉地區，舒緩平日辛勞，感受大自然的純粹，台中市民再享交通雙十優惠，持完成綁定的電子票證至谷關梨山，可享單趟10元銅板價優惠，溫泉業者10月也推出各項優惠，邀您漫遊山城。

台中市觀旅局長韓育琪表示，谷關有環山圍繞，熱愛爬山的民眾可挑戰谷關七雄，擁抱山林芬多精，或選擇捎來步道，愜意欣賞沿途綠意風光，累了就在谷關溫泉廣場休憩泡足湯或溫泉飯店泡湯，谷關的弱鹼性碳酸氫鈉泉又稱美人湯，水質清澈，浴後肌膚柔細，是值得推薦的優質好湯。

到了谷關，品嚐在地美食也是必要，推薦：白冷肉包、白冷冰棒、松鶴紅藜饅頭、五葉松汁或鱘龍魚等，都讓人回味無窮，谷關還有豐厚的人文內涵如泰雅族原住民文化，或前往當地的入關博物館，坐擁谷關歷史、地理與生態資源介紹，可享受充滿人文氣息的漫遊湯旅。

台中觀旅局表示，谷關合法溫泉業者皆有取得台中「溫泉標章」及「安心旅宿」雙重認證，並加強防疫措施，遊客可安心入住，享受台中好湯；外縣市民眾如從台中高鐵站下車，可搭153路公車進入谷關泡湯，沿途停靠台中市政府、新光三越、秋紅谷等交通節點，或上網預約865路公車，從豐原發車，行經停靠東勢、谷關、梨山，暢遊山城。

統一渡假村谷關溫泉會館

谷關溫泉業者10月份優惠方案，包含統一渡假村谷關溫泉養生會館的星願湯饗一泊二食，享平日雙人房8,880元起，邀旅客大啖鱘覓海陸鍋及焗烤鱘龍飯；龍谷觀光飯店配合谷關七雄完登活動，完登1座享平日優惠房價2,000元，贈早餐及泡湯券，完登7座可平日免費入住雙人房一晚。

神木谷假期大飯店

惠來谷關溫泉會館-授權

另外，明治溫泉飯店有住宿免費贈送和服體驗，在日式的明治大道拍下美照；神木谷假期大飯店有秋泉專案，平日住宿優惠價3,500元、一泊二食，再加碼送千松風物伴手禮；惠來谷關溫泉會館則有中台灣好湯3選2活動，即選2家指定飯店平日入住，享優惠價1萬1,499元，享一泊二食。

圖片：台中市政府提供