有陳情人向台北市議員鍾沛君爆料，某高雄麵包工廠是國防部陸軍副食供應中心得標廠商，在製作時卻徒手抓麵包放生產線、啃咬麵包修邊等，沒衛生又無良，不知道讓多少國軍吃下「口水麵包」，對此，陸勤部政戰主任余熙明表示，針對議員陳情內容，下周會同第三方公正單位及地方衛生機關稽核，將視情節輕重一一計罰，終止契約。

鍾沛君表示，接到高雄麵包工廠的員工爆料，該工廠是國防部陸軍副食供應中心得標廠商，今年得標五個品項，包含漢堡包、熱狗包、菠蘿等，每日生產7000個麵包給國軍，但生產線上沒依規定穿戴衛生裝備，且得標廠商張姓負責人徒手抓麵包放生產線，甚至為讓麵包大小一致直接啃麵包，並一邊包貨，讓國軍吃下「口水麵包」。

鍾沛君指出，因為小公司很難出到副供中心要求的數量，另外跟下游廠商叫貨，麵包理論上只能保存五天，但怕賣不完貨或賣不夠，要求下游廠商提供「未來麵包」與「空白麵包」，像10月6日出產的，應在10月11日到期，卻要求標記10月13日到期，或要求不要標示，讓他出貨時自由填寫，不但沒衛生又無良。

陳情人表示，一開始只想說老闆很噁心，後來有朋友看到說如果孩子當兵，要叫他不要吃這家麵包，後來才想這供應陸軍後勤指揮部副供中心，每天都在出貨給全國的官兵吃，9月15日檢舉後，9月23日高雄衛生高回覆查察中，9月26日也具名向國防部陸軍後勤指揮部副食供應中心檢舉，但到10月4日兩處都無回應。

陳情人也說，自己在烘焙工場做很久，雖然不是多大規模，但都會要求戴口罩、頭套及手套等，作業要求很多，這家食品工廠做了10年，不知道全國官兵多少人吃過這麵包，就覺得怎麼有人這麼沒良心又噁心，若知道自己也不會去吃，才覺得要發聲，讓大家知道這件事。

鍾沛君要求，希望各縣市政府衛生局跟食藥署在接獲檢舉時，速度能加快，以及國軍的副食供應中心，廠商不能得標後就不管理，應該定時定期派人稽查生產狀況，才是負責任的態度。

陸勤部政戰主任余熙明表示，目前針對議員陳情內容，下周會同第三方公正單位及地方衛生機關稽核，如果查證屬實，將視情節輕重一一計罰，終止契約，如果情節重大，將刊登政府採購公告，公告為拒絕往來廠商，如果陳情人有檢舉，幹部卻疏於處理，將會咎責。