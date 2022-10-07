屏東海生館公告標售36隻非保育類企鵝，在網路引起熱議，甚至有網友揪團購。館方澄清，標售企鵝是因數量超標、空間有限，為讓牠們生存條件更好而釋出，「不是價高者得」，若競標者提供的環境不符規定，出再高價也不賣。

屏東海生館預計標售24隻巴布亞企鵝、6隻頰帶企鵝、6隻阿德利企鵝，投標資格須為野生動物飼養業、批發業；符合動物法規而持有動物者，也要提供飼育場地及環境清單。

「團購囉」，不少網友看到海生館要賣企鵝，紛紛留言蓋樓、討論熱烈。館方解釋，標售企鵝不是為了販售獲利，而是要讓企鵝得到更好的生存條件；這也不是第一次了，之前兩次都未上網公告，沒想到首次公告引起關注。

海生館副館長陳德豪表示，因飼養狀況良好，館內企鵝每年都會自然繁殖，一年新生約10隻，所以總量逐年上升，但因展缸空間有限，若達110隻就會啟動釋出機制，也就是對外標售。目前持有企鵝約140隻，現況是擠了一點，暫時沒有立即危害。

「並非價高者得」，陳德豪強調，投標企鵝的門檻很高，除了投標者的條件，也要確保能提供良好飼育空間，若提出的環境資料不符規定，「再多錢我們也不賣」。

陳德豪補充，標售的企鵝不會是新生兒，年齡組成老中青都有，還要考量遺傳結構，避免企鵝釋出後近親繁殖。企鵝屬社會性動物，有文化傳承問題，也不能一隻一隻賣。