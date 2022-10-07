南投縣某科技大學1名身穿黑衣的學弟，疑與穿白衣同學起口角，在課堂上扭打，不久白衣學生找學長助陣，黑衣學生遭勒脖子持美工刀回擊，劃傷學長臉當場濺血。對此校方7日指出，第一時間已啟動校安機制，目前受傷學長已與黑衣學生和解，日後將召開學懲會處置。

身穿黑衣的學生就讀科大五專部一年級，他與同學走路時發生肢體碰撞衍生衝突，同學找二年級學長助陣，黑衣學生遭學長包圍，起初他滑手機不搭理，疑似有人搶他的手機，雙方互嗆，黑衣學生遭勒脖時，拿美工刀反擊濺血，涉嫌霸凌學長倉皇逃離教室，過程全遭目擊者用手機錄影並上傳影片。

學務處強調，這不是校園霸凌事件，只是雙方糾紛，初步調查與黑衣學生發生糾紛的同學，找了7、8名學長助陣，影片外流後有家長暴怒，認為孩子不讀書就休學，目前受傷的學長不打算提告，已經跟穿黑衣學生和解，學校將擇期召開學生獎懲會後，對相關學生依校規處罰。

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