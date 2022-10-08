隨著年底選舉進入倒數，桃園市長之爭備受外界關注。據最新民調顯示，國民黨參選人張善政獲得34.6%桃園市民支持，領先民進黨參選人鄭運鵬的27.7%，兩人相差6.9個百分點。至於看好度的部分，34.2%看好張善政當選，看好鄭運鵬當選市長的民眾則有31.1%。

《CNEWS匯流新聞網》今(8)日公布最新「匯流民調」，在桃園市長參選人支持率上，調查顯示，如果明天就是投票日，桃園市民有34.6%支持張善政，27.7%支持鄭運鵬，8.9%挺民眾黨參選人賴香伶，8.2%支持無黨籍參選人鄭寶清，另外有20.6%未決定。

交叉分析顯示出，民進黨支持者有78.8%支持鄭運鵬，7.7％挺張善政，5.0%支持鄭寶清；國民黨支持者有83.5%支持張善政；民眾黨支持者則有46.5%挺張善政，29.9%支持賴香伶，11.2%挺鄭寶清；時代力量支持者則有37.6%挺鄭運鵬，20.4%挺張善政，18.3%挺賴香伶，12.5%支持鄭寶清。

至於桃園市民看好誰會當選市長的調查中，有34.2%看好張善政當選市長，31.1%看好鄭運鵬當選市長，4.2%看好賴香伶當選市長，4.0%看好鄭寶清當選市長，另有26.5%未表態。

該民調是CNEWS匯流新聞網委託精確市場研究公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為10月5-6日晚間，調查對象為戶籍在桃園市，年滿20歲的一般民眾，調查共計完成1,072個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。