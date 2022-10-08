我國近年就業者年總工時不斷下降，去年更受到中央流行疫情揮中心實施三級警戒，重創內需服務業，年總工時下降至2000小時、但仍是世界主要國家中排名第4，但製造業員工每月工時不減反增至每月175.7小時、為近3年來新高，勞動部官員表示，製造業勞工工時增加主要是我國去年製造業景氣大好，才會導致勞工工時增加。

據統計指出，去年我國就業者平均年總工時達2000小時，相較10年前減少144小時，但相較於南韓去年年總工時為1915小時、較10年前減少221小時或美國的1791小時、日本的1607小時仍高出不少。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，年總工時會會受到各國部分工時勞工比率影響，如我國部分工時僅占3.2％，南韓則占16.1％、美國也有11.7％，日本更達25.6％，顯示我國就業型態以全時工作者為主，才會導致我國平均年總工時較高，若檢視全時工作者周工時，我國僅41.6小時，較韓國的43.9小時及日本的42.5小時少。

統計指出，我國製造業員工每月工時達175.7小時，較前年不減反增，更較南韓的173.5小時及日本的155.9小時高出許多，黃維琛認為，去年製造業員工工時增加為受惠於疫情控制得當，使製造業出口大好，才會導致工時增加。