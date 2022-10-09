世界羽聯BWF雪梨羽球國際系列賽，5個項目中華隊共8組人馬打進決賽，全部順利打下金牌，其中女單、女雙及混雙都是由中華隊隊友良性競爭，因此本站中華隊共進帳5金3銀，女將宋碩芸一日收穫女單、女雙金牌，為最大贏家。

雪梨羽球國際系列賽於10月5日展開整個賽會，9日進入最後一天決賽日，5個項目都可看到台灣好手為金牌奮戰，首先登場的女單決賽，大會第1種子宋碩芸17比21、21比16、21比14逆轉勝第4種子，也是她在台電羽球隊的隊友陳肅諭，宋碩芸不但進帳本季首金，也是個人從2019年來國際賽首金，上次她在國際賽摘金，是2019年11月挪威國際系列賽，2020年和2021年因新冠肺炎疫情，未能於國際賽奮鬥。

宋碩芸上周在加拿大公開賽準決賽力退西班牙奧運金牌及世錦賽金牌名將馬琳，一舉闖進決賽，可惜不敵地主華裔好手李文珊；來到澳洲雪梨，宋碩芸持續不錯狀態，不只女單，女雙也和搭擋余芊慧21比16、21比11擊退同胞組合，也是大會第2種子張淨惠／楊景惇，宋碩芸揮別女單、女雙7連亞的打擊。

男單世界排名94、左手持拍的林俊易，繼今年8月蒙古挑戰賽封王，9月比利時國際系列賽奪冠後，10月開始就在雪梨賽事殺進男單決賽，並以21比11、12比21、21比10打敗新加坡許家維，再度斬獲金牌，個人累積16戰全勝及3連冠，努力提升世界排名積分。

男雙部分，大會第2種子、雙胞胎搭檔李芳任／李芳至與加拿大籍頭號種子董星宇／亞庫納大戰3局後，雙李21比12、16比21、21比16收下冠軍；混雙也是「寶島內戰」，陳信遠／楊景惇21比19、21比15擊敗柏禮維／張淨惠。

10月13日起解封，國外入境旅客免居家隔離，進行「0+7」只要進行7天自主防疫，選手陸續出征國際賽，下一周BWF超級750系列丹麥羽球公開賽，包括女單一姐戴資穎、男單一哥周天成，奧運男雙金牌李洋等好手也會出擊，繼續為好成績奮戰。