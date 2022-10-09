九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，更是萬眾矚目，各政黨也緊鑼密鼓的準備中。對此，媒體人韋安今（9）日就表示「國民黨人要學習，要發揚的就是當年經國先生等人」，同時更大膽預言，「今年新北的選戰，還沒開始就已經結束了。不管對手是誰，侯友宜不儘能贏，而且有望會大贏40萬票，應該不會有困難」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「做事情才能贏得民心」的文章表示，國民黨人要學習，要發揚的就是當年經國先生等人，務實在台灣辛勞努力耕耘的精神，讓人民和下一代成為實質的受惠者，人民才會再給國民黨機會。韋安直言，侯友宜在新北12年正副市長的工作上，他沒有去大說什麼的，但腳踏實地奉行蔣經國「今天不做，明天就後悔」的精神。韋安也強調，「4千多個日子裡面，每天都在『好好做事』。而且從小到大的政績，讓人民有感可看」。

最後韋安更預言，「所以說，今年新北的選戰，還沒開始就已經結束了。不管對手是誰，侯友宜不儘能贏，而且有望會大贏40萬票，應該不會有困難」，同時更列出三點，首先「因為不管選情冷熱，市民認為應該出來投票，給侯繼續做事一個鼓勵」；再來「因為從侯身上的『好好做事』，看到和經國先生的『今天不做，明天就後悔』，是多麼地想像」；最後「因為，簡單的一句話，侯是讓人民看到『改變』而帶來『希望』的人。認同他做事做人的態度，而去繼續支持，像他這樣，厚道理性、認真務實的人」。