鐵肺歌后鄧紫棋天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度神曲，受到整個華人圈粉絲的喜愛，近來她為了新專輯《啟示錄》馬不停蹄地宣傳，私下則悄悄處理一樁涉及1630萬人民幣(約7348萬新台幣)的訴訟，原來她遲遲未收到錄製4集陸綜的通告費告上法院，近日一審結果出爐，討錢之路卻似乎未見盡頭。

鄧紫棋2016年出演江蘇衛視音樂綜藝《蓋世英雄》，與歌手哈林、王力宏等超強卡司同台，並獻唱許多超嗨神曲，除了帶給粉絲歡樂，也替製作公司上海燦星文化賺進流量收益，然而當時對方是以檔期緊張為由，要求鄧紫棋提前錄製1期真人秀和3期節目，錄完後卻不肯簽約、拖欠6年酬勞，只好訴諸法律。

於是，2018年鄧紫棋所屬蜂鳥音樂，以侵權為由在北京朝陽區法院提告，2年後遭法院以應屬合約糾紛駁回，事後，蜂鳥改在上海長寧區法院追討酬勞，近日一審結果仍未如願，當地法院判定，因原告是香港公司、第三人是香港人，以及訴訟超過千萬人民幣，以應無管轄權為由，移送上海第一中級人民法院。

鄧紫棋的演出合約訴訟被移送到上海第一中級人民法院。(圖/微博)

台灣第一名模林志玲7月也被爆出拖欠酬勞，據天眼查資料顯示，2017年時，她錄製東方衛視《極限挑戰》第三季的兩期節目，播完後未沒拿到薪資，因此工作室「上海御葵影視文化」向製作公司元純文化傳播公司提告，官司辛苦纏訟4年，才在最近討回400萬人民幣(約1782萬新台幣)的演出薪水，也令天價酬勞意外曝光。