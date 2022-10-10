過上家財萬貫的生活是許多人的夢想，若能中年發財、晚年享福，也是件相當幸福的事。《搜狐網》運勢專欄分享，隨著年紀增長，生肖屬雞、狗、豬者的財運會越來越好，特別是生肖屬狗者，40歲後有望得到貴人支持，翻身過上好日子。

▍生肖雞

生肖雞不僅重感情，對周圍人也很真誠，因此人緣相當好，雖然遇到困難他們不會主動求助，總是喜歡一個人扛著，但隨著年紀增長，他們對人脈的重要性會有更深的體會，所以懂得把握機會借力使力，賺錢能力也越來越強，日子一天天富裕起來。

▍生肖狗

生肖狗親和力強，做事也很有主見，總能在團隊中發揮自己的優勢，與夥伴一起順利完成任務，此外他們懂得不斷精進自己，變得更加獨立，因此年紀越大財運越好，特別是40歲後容易得到貴人支持，翻身過上好日子，不過他們唯一的不足就是太容易相信人，應隨時保持警戒，人生才能少走些彎路。

▍生肖豬

生肖豬善良懂事、聰明穩重，總能循序漸進完成任務，深受周圍人喜愛，而且隨著年紀增長，他們的財運會越來越好，因此中年過後有望過上富足穩定的生活，不過他們心腸很軟，對待朋友有時也太過慷慨，容易上當受騙，要注意分辨身邊別有用心的人才行。