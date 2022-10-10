顧客只需要輕鬆地將自拍照上傳，再於手機上回答一些簡單問題，就能獲得個人化的膚況分析和產品推薦。（屈臣氏提供）

ColourMe 使用擴增實境，即時以虛擬形式向顧客展現出不同風格的妝容，並推薦合適的產品。（屈臣氏提供）

全球最大國際保健及美容零售商屈臣氏集團宣布，將於亞洲地區推出創新膚況分析功能的「Skinfie Lab智美肌」，運用人工智慧技術(Artificial Intelligence)，只需一張自拍照，便可為顧客提供個人化的保養產品推薦。Skinfie Lab會率先於香港屈臣氏推出，在2023年初之前，陸續擴展至泰國、台灣、菲律賓、新加坡、馬來西亞及印尼屈臣氏。

「Skinfie Lab智美肌」是屈臣氏集團在亞洲最新的科技應用成果，旨在為顧客提供一個全面的O＋O（線下及線上）服務體驗。集團旗下的英國零售品牌Superdrug已於去年成功推出人工智慧膚況分析顧問，推出即深受顧客喜愛，銷售轉換率也因而倍增。

屈臣氏集團亞洲首席數碼總監吳逸群表示，「我們致力運用先進的科技來開發創新的技術方案，為顧客提供完整的O＋O購物體驗。 我們很高興在亞洲推出Skinfie Lab，讓顧客輕鬆地找到他們所需要的保養產品。」

屈臣氏集團與ModiFace攜手開發的Skinfie Lab，使用人工智慧分析顧客的膚況，並為不同膚況制定合適的保養方案。ModiFace為萊雅集團的科技應用公司，專注研發人工智慧和擴增實境。Skinfie Lab與皮膚科醫生共同研發，以15年的皮膚科研究為基礎，運用人工智慧分析了超過16000張自拍圖像，能準確從顧客的自拍照中偵測出皮膚狀況，包括暗瘡、細紋、色素沉澱、毛孔、皺紋、皮膚光澤度、緊緻度和整體皮膚狀況。

顧客只需要輕鬆地將自拍照上傳，並在手機上回答一些簡單問題。Skinfie Lab便能提供個人化且深入的膚況分析，同時推薦符合顧客需要的產品，包括洗面乳、面膜、化妝水、精華液、眼霜、保濕霜和防曬乳，顧客可即時於屈臣氏網路商店購買產品，輕鬆且方便。

吳逸群指出，「許多顧客希望能透過更了解自己的皮膚狀況，進而挑選合適的產品加入日常肌膚保養程序，但往往不知從何入手。現在，他們只需要一張自拍照，Skinfie Lab就可以幫肌膚保養新手提供專屬的護膚保養建議，同時為所有愛美的消費者從最新潮的產品中找到最適合的保養品。」